شكرا لقرائتكم خبر عن وسط توافد الأقباط للتبرك من البئر الأثري.. دير الجرنوس بالمنيا يختتم احتفالا دام 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت كنيسة السيدة العذراء الآثرية بقرية دير الجرنوس التابعة لمركز مغاغة في شمال المنيا، الاحتفالات بذكري مرور العائلة المقدسة بالمنطقة، والتي تستمر لمدة 3 أيام تبدأ يوم 19 من شهر أغسطس الجاري، وتنتهي في يوم 21 المتزامن من عيد السيدة العذراء.

وقال عايد يوسف خليل، أحد الخدام بالكنيسة، أن الإجراءات الصحية الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، لم تغير من مظاهر وروحانية الاحتفال السنوي، بالرغم من تغير الكثير عن الأعوام الماضي.

وأضاف يوسف، ان كنيسة السيدة العذراء بدير الجرنوس تشهد زيارات من أقباط مصر من مختلف المحافظات طوال العام، ولكن خلال صوم السيدة العذراء يكون هناك توافد اكبر على زيارة الكنيسة والتبرك من البئر الاثري الموجود في الكنيسة

كما تضم الكنيسة مزار اخر لشهداء الحادث الإرهابي لزوار دير الأنبا صموئيل المعترف.