القليوبية: 610 طلاب أدوا امتحان اللغة العربية للدور الثاني في الثانوية العامة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أدى ٦١٠ طلاب ثانوية عامة امتحان اللغة العربية للدور الثاني في ١٢ لجنة على مستوى محافظة القليوبية صباح السبت، على مدار ٣ ساعات، وسط إجراءات احترازية مشددة. وتابعت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية برئاسة طه عجلان وكيل وزاره التربية والتعليم ورئيس غرفة العمليات وعاطف سلامة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وبحضور أعضاء غرفة العمليات وفريق العمل سير الامتحانات التي تجرى في ظل إجراءات مشددة. ووجّه طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات وتعقيم الطلاب قبل دخول اللجان ودخول اللجان من خلال بوابات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقاية، حرصًا على سلامة وصحة الطلاب والملاحظين والعاملين باللجان، فيما شهد محيط اللجان تواجدًا أمنيًا مكثفا وفرض حرم أمن بمحيط اللجان. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,148

تعافي 64,318

وفيات 5,231

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