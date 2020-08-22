شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كسر مفاجئ.. قطع مياه الشرب عن منطقتين في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم السبت، قطع المياه عن منطقتين شرقي الإسكندرية، فيما أرجعت الشركة السبب لحدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنه جرى قطع المياه عن منطقتي «عزب طريق خورشيد، كلية الدفاع الجوي»، لافتة إلى أنه سيجري عودة الخدمة فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.
وأشار البيان إلى حدوث كسر مفاجئ في خط 600 بوصة بطريق رشيد أمام مخزن الأدوية، ما يتطلب قطع المياه عن المنطقتين المشار إليهما لبدء أعمال الإصلاح.
وناشدت الشركة، المواطنين توفير احتياجتهم وطلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.
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