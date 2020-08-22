شكرا لقرائتكم خبر عن مرافق واحد فقط لكل طالب.. إجراءات احترازية مشددة في مراكز تنسيق بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ مكتب تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة في الجامعات ببورسعيد يومه الأول لاستقبال طلاب المرحلة الأولى علمي، السبت، وذلك بمقر كلية التربية النوعية ببورسعيد وكلية الهندسة ببور فؤاد.

معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة المنصورة تستقبل طلاب الثانوية العامة

وبحسب بيان، جرى تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ولم يسمح بدخول الطالب إلا مرتديًا الكمامة ويتم قياس درجة حرارته من فريق من الطب الوقائي، ويتم إدخال عشرة طلاب في المرة الواحدة إلى معمل الكمبيوتر، وداخل المعمل هناك مسافة بين كل جهاز وآخر، ولا يسمح للطالب سوى بمصاحبة مرافق واحد.