شكرا لقرائتكم خبر عن أول يوم تنسيق بجامعة قناة السويس.. «طفطف» لنقل طلاب الثانوية للكليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في تجربة فريدة قررت جامعة قناة السويس تخصيص طفطف لنقل طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم من أمام بوابات الجامعة حتى مقر مكتب تنسيق القبول بالجامعة في المرحلة الأولى.

وقالت الدكتورة ماجدة هجرس، إن الطفطف مبادرة جامعية لخدمة الطلاب والتخفيف عنهم وأولياء أمورهم، في ظل ارتفاع درجة الحرارة والمسافة البعيدة من امام بوابات الجامعة وحتى مقار الكليات ومكتب التنسيق المركزي.

وقالت انه تم مراعاة البعد السياحي والبيئي في الطفطف بما يعكس الروح التعليمية بالجامعة والى تضم مزيجا من الانضباط والترفيه في نفس الوقت، بما يعود على الطلاب بمزيد من الطاقة الإيجابية.

وأعلنت هجرس ان «الطفطف» مستمر في نقل الطلاب واولياء امورهم على مدار اليوم وطوال فترة التنسيق، وأنه بدأ العمل من اليوم الأول لتنسيق المرحلة الأولى بالجامعة.

وشددت على أن عمل الطفطف مجانًا ذهابًا وعوده بجانب توزيع مياه مثلجة على الطلاب وأولياء الأمور وكمامات في اطار الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا.

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