شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنيا: انتظام تسجيل رغبات الطلاب بالتنسيق الإلكتروني للجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، على انتظام سير التسجيل بالتنسيق الالكتروني للقبول بالجامعات من خلال الخدمة المجانية المتاحة من خلال الموقع الرسمي للتنسيق على مدار الأيام التي تحددها وزارة التعليم العالي لكل مرحلة.

وأشار «عبدالنبي» إلى أنه تيسيراً على الطلاب لتسجيل رغباتهم وتوجيههم، والرد على استفساراتهم من قبل اخصائيين مؤهلين بقطاع شؤون الطلاب بجامعة المنيا؛ وفرت الجامعة معملين للحاسب الآلي، إحداهما بمبنى «ج» بالمدينة الجامعية بالأخصاص، والآخر بمبنى ملحق كلية دار العلوم بالحرم الجامعي، وذلك لاستقبال الطلاب من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا طوال أيام أعمال مراحل التنسيق، وتقوم الجامعة بطباعة إيصال التقدم للطلاب مجاناً، على أن يقوم الطلاب المترددين على المعامل الجامعية بالالتزام بجميع الاجراءات الاحترازية بارتداء الماسك الطبي الذي لن يُسمح الدخول بدونه، مع اتباع الإجراءات الوقائية المقررة من حيث مراعاة التباعد بين الطلاب والآليات الخاصة في التعامل مع الأجهزة بالمعامل حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب في ظل جائحة كورونا.