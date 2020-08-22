شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس: المحافظة تشهد طفرة كبيرة للارتقاء بمنظومة الصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعًا بحضور اللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام للمحافظة والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام المساعد واللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي لمحافظات القناة لمناقشة أخراعمال التطوير ورفع واحلال وتجديد محطات الصرف الصحي بمحافظة السويس.

وفي بداية الاجتماع قدم رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي لمحافظات القناة عرضا لأعمال إحلال وتجديد محطتي الاربعين بشارع احمد عرابي والجبلايات بحي الجناين، مشيرا إلى انه جاري العمل لتطويرمحطة زرب بحي السويس، ومؤكدا انه سوف تبدأ الاعمال في محطتي الزراير بحي الاربعين ومحطة الحرفيين بحي يفيصل خلال الفترة القادمة.

وأكد المحافظ على الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة والشركات المنفذة للاعمال بسرعة انهاء الاعمال في محطات الصرف الصحي والاعداد لافتتاح محطتي الاربعين والجبلايات لدخولهم الخدمة بكامل الطاقة للقضاء على مشكلات الصرف الصحي بهذه المناطق.

وأشار صقر إلى ان المرحلة القادمة ستشهد أعمال صيانة وتطهير وتغيير خطوط وشبكات الصرف الصحي لكي تتناسب مع التوسعات العمرانية الجديدة وخاصة بعد زيادة قدرات تشغيل هذه المحطات.

كما أشار المحافظ إلى ان السويس تشهد هذه الايام طفرة كبيرة للارتقاء بمنظومة الصرف الصحي، مؤكدا على ان الدولة تولي كل اهتمامها ودعمها لانهاء مشاكل الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظة.

وخلال الاجتماع كلف المحافظ الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام للمحافظة والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام المساعد بمتابعة الاعمال والتنسيق مع قطاع كهرباء السويس والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي لرفع القدرات الكهربائية للمحطات التي يتم تطويرها .

واكد المحافظ على المتابعة المستمرة من الشركة القابضة بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للانتهاء من اعمال توصيل خط مياه مدينتي السلام 1و2 من خط العاشر من رمضان في المواعيد المحددة.

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حضر الاجتماع كلا من وفد الشركة القابضة ومحمود زهرة، رئيس قطاع السويس بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والعميد ايهاب سراج، رئيس حي الاربعين وعالية فريد رئيس حي الجناين وعبدالصمد احمد مدير عام الاسكان ووليد فؤاد مدير المكتب الفني للمحالفظة ومحمد هنداوي مديرمحطات الصرف الصحي والشعبة الهندسية والشركة المنفذة للاعمال.