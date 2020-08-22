شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس مائل للحرارة رطب الأحد.. والقاهرة 35 والرطوبة 80 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى، فتكون على القاهرة والوجه البحري (80 – 30)، السواحل الشمالية (88 – 45)، شمال الصعيد (42 – 22)، وجنوب الصعيد (30– 14).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «35– 24»، الإسكندرية «32 – 25»، قنا «39- 25»، الأقصر «40– 25»، أسوان «40 – 26».

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