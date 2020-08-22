شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 4 مبانٍ متعدية على أملاك الدولة في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء أحمد على مرزوق، رئيس المدينة بتنفيذ 4 قرارات إزالة للتعديات بالبناء جانب ترعة المحمودية.

إزالة التعديات على أملاك الدولة فى البحيرة

وشاركت الوحدة المحلية بكفر الدوار مديرية رى البحيرة بالتعاون مع الشرطة في عمليات الإزالة ونفذت 4 قرارات للتعدى على الأرض المملوكة للدولة التابعة للرى على ترعة المحمودية بنطاق المدينة على مساحة 1250 مترًا مربعًا.

إزالة التعديات على أملاك الدولة فى البحيرة

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف حملات الإزالة للتعديات على حرم الترع والمصارف في المحافظة، ومتابعة حالة سريان المياه والمناسيب في الترع والمصارف يوميًا.

إزالة التعديات على أملاك الدولة فى البحيرة

إزالة التعديات على أملاك الدولة فى البحيرة