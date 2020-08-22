شكرا لقرائتكم خبر عن خطر على الصحة العامة.. ضبط 6 أطنان نعناع مجفف فاسد قبل طرحها بأسواق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط 6 أطنان نعناع مجفف غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع لتعبئة الأعشاب بمنطقة مينا البصل، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق لجمهور المستهلكين. ووردت معلومات لضباط المباحث تفيد حيازة المدير المسؤول عن مصنع غير مرخص، لتعبئة الأعشاب بدائرة قسم شرطة مينا البصل، كميات كبيرة من الأعشاب الفاسدة. واستهدفت حملة أمنية المصنع المشار إليه، وعثر على 6 أطنان و320 كيلو جرام معبأة داخل أجولة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية. وتبين من الفحص، احتواء المنتج على شوائب وأتربة ذات أثر بالغ على الصحة العامة لجمهور المستهلكين. وتحرر محضر بقسم شرطة مينا البصل، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 97,148

تعافي 64,318

وفيات 5,231

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