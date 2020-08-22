شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: القبول في الجامعات الأهلية مرهون بالمجموع والنجاح في الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر بوزارة التعليم العالي إن هناك تنسيقا داخليًا داخل الجامعات الأهلية للقبول في الكليات المختلفة بناءً على المجموع، بالإضافة إلى اختبارات القبول.

وأضافت الوزارة، في بيان، السبت، أنه من المقرر بدء اختبارات القبول اعتبارًا من السبت 5 سبتمبر وفق الجدول الزمني المعلن على الموقع ويتم الاختبار بشكل إلكتروني محدد المدة الزمنية وبالتزامن بين كل المتقدمين، ويتبع ذلك إعلان النتائج يوم 10 سبتمبر، بناءً على ترتيب المتقدمين طبقا لدرجات الاختبار، على أن تبدأ المقابلات الشخصية اعتبارا من يوم السبت الموافق 12 سبتمبر، على أن يكون الكشف الطبي ابتداءً من يوم الخميس 17 سبتمبر.

وتقدم الجامعات الأهلية الجديدة، والتي يبدأ الدراسة بها في العام الدراسي الحالى 2020/2021، برامج دراسية في المجالات الآتية:

أولا: جامعة الجلالة وتبدأ الدراسة بها في مجالات «العلوم الاجتماعية والإنسانية، العلوم الإدارية، الإنتاج الإعلامي، الفنون، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم الهندسية، العمارة، العلوم الأساسية، الغذاء والصناعات الغذائية، الطب البشري، طب الأسنان، العلوم الصيدلية، العلاج الطبيعي، علوم التمريض.

ثانيا: جامعة العلمين الدولية وتبدأ الدراسة بها في مجالات إدارة الأعمال، الدراسات القانونية، الفنون والتصميم، العلوم الهندسية، علوم وهندسة الحاسبات.

ثالثا: جامعة الملك سلمان الدولية فرع مدينة الطور في المجالات الآتية: (العلوم الهندسية، علوم وهندسة الحاسبات، الصناعات التكنولوجية، العلوم الأساسية)، فرع مدينة رأس سدر، ويتم بدء الدراسة بالمجالات الآتية: (العلوم الإدارية، الزراعات الصحراوية)، فرع مدينة شرم الشيخ: تبدأ الدراسة بها بمجالات (اللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم).