شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف و634 طالبًا يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة المنيا، السبت، امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، في 23 لجنة لاستقبال 10 آلاف و634 طالبًا وطالبة.

كان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا،عقد اجتماعا لمتابعة استعدادات المحافظة لإجراء امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، ممثلي مديرية الامن، والجهات المعنية والمشاركة في الامتحانات.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره للجهد الذي بذله جميع العاملين بكافة قطاعات المحافظة المختلفة، خلال امتحانات الدور الأول في الثانوية العامة وكذلك خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2020 ،مؤكدا أن الجميع كانوا على قدر المسؤولية والمهمة الملقاة على عاتقهم، ما ساهم في ظهور المحافظة بشكل لائق، ودعا الجميع للمضي قدما في نفس النهج لمواصلة العمل والظهور بشكل مشرف على كافة الأصعدة.

ووجّه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، ووضع كافة المستلزمات باللجان لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطالب قبل دخولهم الاختبار، والتأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقيه، ومنع أي تجمعات اوتكدس أمام اللجان.

وكلّف المحافظ الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بالاستمرار في تقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم، وخاصة في أعمال تطهير مقار اللجان، بعد كل امتحان وكذلك تكثيف اعمال النظافة بمحيط اللجان.

واطمأن المحافظ مع مسئولي مديرية الأمن، والصحة، والإسعاف، والتضامن، والكهرباء وشركة المياه والصرف الصحي، والطرق على اتخاذ كافة الإجراءات والتنسيق مع كافة الجهات لتجهيز اللجان، البالغ عددها 23 لجنة لاستقبال 10634 طالبًا وطالبة.

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