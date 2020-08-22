شكرا لقرائتكم خبر عن مزارعون وفلاحون يحتفلون بتشغيل مغذٍ لري زراعاتهم في المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل عشرات المزارعين والفلاحين والعمد والمشايخ بقرى مركزي العدوة، ومغاغة في المنيا، بتشغيل مغذي ري «امتداد ترعتي الإبراهيمية/ الجندية»، بطول 3 كيلومترات، وبتكلفة تتجاوز 13 مليون جنيه، لتوفير مياه الري لأكثر من 15 ألفا داخل 6 قرى كانت تعاني العطش. وتعرض زراعاتهم للهلاك .

أقيمت الاحتفالية أمام المغذى بجوار قرية سلاقوس، التابعة لمركز العدوة، وسط أفراح وزغاريد النساء، ابتهاجا بحل مشكلة الري التي كان يعاني منها المزارعون طوال السنوات الماضية .

قال مختار محمود محمد، عمدة قرية سلاقوس بمركز العدوة إن تشغيل المغذي جاء بعد جهد 10 سنوات منذ 2011 وحتى الآن حتى تم نزع ملكية 2 فدان و8 قراريط من المزارعين عقب سداد قيمتها لهم من خلال التبرع بالجهود الذاتية وسداد مستحقاتهم من خلال الوحدة المحلية لمركز مغاغة. مؤكدا أن المساحة التي تم نزعها من المزارعين تتمثل في مد خط مياه من ترعة الإبراهيمية إلى ترعة الجندية .

وأضاف «مختار» أن أزمة نقص مياه الري كانت تتمثل في وقوع تلك الزراعات نهاية فرع الشيخ زيادة فتمت إقامة خط جديد تقاطعي أمام تلك القرى من ترعة الإبراهيمية إلى ترعة الجندية لتوفير المياه وتكون تلك القرى في بداية المغذى.

من جانبه، قال المهندس عمر درويش، وكيل وزارة الري بالمنيا، تمت إقامة المغزى ضمن خطو تطوير وتأهيل الترع وتوفير مياه الري للمزارعين والحفاظ على مياه الري، مؤكدا أن تكلفة المشروع تجاوزت 13 مليون جنيه، وأن المغذى يهدف لتوفير مياه الري لمساحات تتجاوز 15 ألف فدان كانت تقع في نهاية فرع ترعة الجندية فتمت إقامة خط تقاطعي لتوفير المياه من ترعة الإبراهيمية بأقرب نقطة لتلك المساحات .

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مزارعين يحتفلون بتشغيل مغزي ري بالمنيا

مزارعين يحتفلون بتشغيل مغزي ري بالمنيا

مزارعين يحتفلون بتشغيل مغزي ري بالمنيا