شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 23 صيدلية بـ5 مراكز في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على الغلق الإداري لعدد (23) صيدلية بمراكز ومدن (قويسنا، بركة السبع، الباجور، السادات، شبين الكوم) لإدارة النشاط بدون تواجد المدير المسئول ومخالفة القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية إدارة الصيدلة، حيث تبين خلال مرور التفتيش مخالفة (9 ) صيدليات بناحية شبرا بخوم بمركز قويسنا، و(7 ) صيدليات بناحية طوخ طنبشا وجنزور وهورين بمركز بركة السبع، و(5) صيدليات بناحية أسطنها مركز الباجور، وصيدلية بناحية السادات، وأخرى بناحية شبين الكوم.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار شن الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.