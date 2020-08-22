شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الأتوبيس المكيف الجديد بعد تشغيله بهيئة النقل العام.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت محافظة القاهرة، بتسلم هيئة النقل العام بالقاهرة، 20 أتوبيس جديد مكيف الهواء، يعمل بالغاز الطبيعى، ضمن خطة الهيئة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور بأسعار مناسبة.

واصطفت الحافلات الجديدة بميدان عابدين، أمام ديوان عام محافظة القاهرة، فى أول يوم عمل لها بالهيئة بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام، وعدد كبير من قيادات محافظة القاهرة.

وتعتبر الاتوبيسات الجديدة هى اول خدمة مكيفة توفرها هيئة النقل العام، بعد تجربة الاتوبيس الكهربائى الذى يعمل ضمن خطوط الهيئة، وهذه الحافلات الجديدة ضمن 121 اتوبيس تعاقدت عليهم الهيئة لتصنيعهم محليا، ويحملون شعار بكل فخر صنع فى مصر، كما ان الهيئة تسلمت عدد من نفس الاتوبيسات العام الماضى تعمل بالغاز الطبيعى ولكنها ليست مكيفة.

Advertisements

وأكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال وجه بالسعى نحو إرضاء المواطن وتحيسن الخدمات المقدمة للراكب، وفى ظل ذلك تعاقدت الهيئة لتصنيع 121 اتوبيس جديد يعمل بالغاز الطبيعى، وبالفعل تسلمنا جزء العام الماضى ومؤخرا تسلمنا عدد أخر مكيف الهواء.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لـ"الخليج 365"، أن الاتوبيسات الجديدة بدأت العمل على خطوط جديدة تم وضعها، و تذكرة الركوب بـ5 و10 جنيه.