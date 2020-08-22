أخبار مصر.. تنسيق 2020.. فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى، بتنسيق 2020، وحكم محكمة جنح القاهرة ببراءة 3 متهمين من التعدي على هشام جنينة، فضلا عن تغطية خاصة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وتقارير فنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر..

ملامح تشكيل الأهلى والزمالك تظهر قبل ساعات من مباراة القمة.. فايلر يؤمن خط وسط الأحمر من الهجوم الكاسح للأبيض.. مثلث هجومى بقيادة قفشة وأجاى وبادجى.. وكارتيرون يحشد بن شريق ومصطفى محمد وزيزو لغزو شباك الشناوى

ظهرت ملامح تشكيل الأهلي والزمالك قبل ساعات من مباراة قمة الكرة المصرية التى ستجمع الفريقين فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافست الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز، بعدما استقر كل من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الليلة المُرتقبة.

فايلر يؤمن وسط الأهلي المدير الفنى للأهلى يؤمن بضرورة تأمين خط الوسط فى مباراة الزمالك، لذا قرر المدرب السويسرى رينيه فايلر الاعتماد على ثلاثة لاعبين فى خط الوسط لإيقاف القوة الهجومية الواضحة للزمالك، المُتمثلة فى بن شرقى ومصطفى محمد وأوباما وأحمد سيد زيزو، وينوى المدير الفنى للأهلى الدفع بالثلاثى حمدى فتحى وديانج وعمرو السولية فى خط الوسط، على أن يكون للسولية دور هجومى فى الأوقات التى يتقدم فيها الأهلى للأمام.

تليفزيون الخليج 365 يجري تغطية خاصة من داخل معامل التسجيل بتنسيق الجامعات

تغطية خاصة أجراها تليفزيون الخليج 365 حول انطلاق تنسيق الجامعات، من داخل معامل جامعتى القاهرة وعين شمس، حيث أعد التغطية محمد محسوب، وقدمتها نسرين فؤاد.

وانطلقت اليوم المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، وأتُيح تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات بالمرحلةِ الأولى من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الذي أطلقته وزارةُ التعليم العالي ومعامل الجامعات، على مدار 5 أيام، تنتهي في 26 أغُسطس الجاري.

أعداد الغرقى تتزايد بالإسكندرية رغم التحذيرات.. أكثر من 30 بلاغا فى شهر أغسطس بشأن مصرع مواطنين جراء غرقهم فى البحر.. شواطئ غرب عروس البحر المتوسط تسجل أعلى نسب الغرق.. ومعظم الحالات من القاهرة والمحافظات

مازال مسلسل الغرق فى شواطئ غرب الإسكندرية مستمرا حتى الآن على الرغم من التحذيرات وعدم جاهزية الشواطئ للسباحة واستقبال المواطنين، وترتفع نسب حالات الغرق غرب الإسكندرية مع الأخذ فى الاعتبار أن معظم الحالات التى تتوافد على الشاطىء وتغرق من خارج محافظة الإسكندرية، وقد سجلت حالات الغرق أكثر من 30 حالة فى شواطئ العجمى والنخيل غرب الإسكندرية.

الإدارية تعزل عميد كلية التربية بجامعة بنها لتسريبه الامتحان مقابل رشوة جنسية

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة بمجازاة (إ.م.م.م.ف) عميد كلية التربية بجامعة بنها بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية والاحتفاظ بالمعاش ورفضت عودته إلى عمله بالجامعة لارتكابه رشوة جنسية مقابل استغلال نفوذه وتسريب أسئلة الامتحان من مادة طرق التدريس التى يقوم بتدريسها بدبلوم العام التربوي الفرقة الثانية التى تم انعقاد امتحانها يوم 2 يناير 2018 وتسريب أسئلة هذه المادة والتزوير من خلال إعادة توزيع درجات الأسئلة التى لم يتم الإجابة عليها من (ل.م.ا.ح) التى تم تسريب الامتحان لها مع أخرى .

مؤسسات قطر الخيرية لتمويل الإرهاب فى العالم.. إنفو جراف

إرهاب عابر للقارات، هكذا استخدم النظام القطرى مؤسسات خيرية، واستعان بها فى بسط مخططاتها التدميرية، للعبور إلى القارات السبع، لدعم وتمويل الجماعات الإرهابية حول العالم، لكن تحت غطاء العمل الخيرى وتقديم الإغاثة ويد العون للمسلمين فى العالم، وعلى مدار سنوات أصبحت المؤسسات الخيرية القطرية ذراع مستتر للنظام يمتد إلى حيث يشاء آل ثان ليعبث باستقرار البلدان العربية وحتى الأوروبية، وينشر الخراب والدمار.

السكة الحديد: وصول دفعة جديدة من العربات الروسية خلال الأسبوع الجارى

أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد أنه متوقع وصول دفعة جديدة من العربات الروسية الجديدة خلال الأسبوع الجارى، وتضم 35 عربة عادية ذات تهوية ديناميكية تم شحنها بحرا من روسيا فى اتجاه ميناء الإسكندرية.

وأكد المصادر لليوم السابع أنه وصل حتى الآن 33 عربة روسية جديدة على دفعتين بجانب العربة النموذج التى جاءت منذ أسابيع تم تشغيلها فى نقل وخدمة الركاب.

تعرف على مواعيد اختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة

حدد الموقع الرسمي للجامعات الأهلية مواعيد اجراء اختبارات القبول للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بالجامعات من الفترة 5 سبتمبر إلى 7 سبتمبر ، على أن يجرى اختبار التفكير المنطقى والنقدى 8 سبتمبر و9 سبتمبر .

ومن المقرر أن يتم تشغيل جامعات الجلالة والملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة وجامعة العلمين الدولية بالعام الدراسى الجديد 2020-2021 ، حيث يفتح باب التسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية بداية من اليوم السبت 22 أغسطس وحتى 30 أغسطس الجارى.

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قبل القمة.. وليد سليمان يتصدر الهدافين.. كفة متعادلة بين الشناوي وأبو جبل.. محمود علاء يتفوق في الدفاع.. السولية ملك النص... فتحي ومعلول يتفوقان على عبد الشافي وحازم إمام ومصطفى محمد يعادل هجوم الأهلي+5 أهداف

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي، دقات التاسعة مساءً حيث تنطلق قمة الإثارة والمتعة الكروية على استاد "الرعب"، بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في مباراة لا تعترف بالتاريخ والجغرافيا وإنما بالأفضل يوم المباراة، وتبقى الإحصائيات والأرقام مجرد إشارة لمن كان له الأفضلية منذ انطلاق الموسم الجاري الذي واكب ظروفاً استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا.

تنسيق 2020.. فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى بموقع التنسيق

أتاحت وزارة التعليم العالى، اليوم السبت، موقع التنسيق الإلكترونى أمام طلاب الثانوية العامة، وذلك لتسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى للتنسيق، حيث يبدأ 149685 طالب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فى 2019-2020، فى تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكترونى ومعامل الجامعات، وذلك بالمرحلة الأولى، والتى تستمر على مدار 5 أيام، حيث تنتهى فى 26 أغسطس الجارى.

تحطم طائرة بعد إقلاعها بفترة قصيرة من مطار جوبا بجنوب السودان

أفادت وسائل إعلام محلية، بتحطم طائرة، صباح اليوم السبت، بعد إقلاعها بفترة قصيرة من مطار جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أنه من غير المعروف حتى اللحظة نوع الطائرة وعدد الضحايا، وقال موقع "سودان بوست" إن طائرة تابعة لشركة طيران جنوب السودان تحطمت بعد إقلاعها من مطار جوبا الدولي صباح اليوم، مما أسفر عن مقتل معظم من كانوا على متنها، وفقا لعدد من شهود العيان.

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 858 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بقيمة 3 جنيهات قياسا على تعاملات أمس الجمعة، وذلك على خلفية ارتفاع أوقية الذهب إلى 1940 دولارا بزيادة بلغت 10 دولارات تقريبا، وسجل جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر 858 جنيها للجرام حتى الآن.

صور.. وصول طائرتى مساعدات من الكنيسة والأزهر لمطار بيروت

استقبل مطار رفيق الحريرى، صباح اليوم السبت، طائرتين محملتين بالمساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، وذلك ضمن رحلات الجسر الجوى الذى وجهت مصر بإنشائه منذ اللحظات الأولى التى أعقبت انفجار مرفأ بيروت فى الرابع من أغسطس الجارى.

التعليم العالى: فتح باب التقدم للجامعات الأهلية الجديدة من اليوم وحتى 30 أغسطس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقدم للجامعات الدولية الأهلية (جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها بمدينة الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ)، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية، بدءا من اليوم السبت 22 أغسطس وحتى يوم الأحد 30 أغسطس وذلك من خلال الموقع الالكتروني

مدبولى: اهتمام الحكومة بالثقافة يأتى ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصرى

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، حول جهود الوزارة التى تمت بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة إعداد خطة متكاملة لنشر الأفكار الصحيحة، ومواجهة الآثار السلبية المترتبة على انتشار الفكر المتطرف، وذلك من خلال إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات المشتركة.

تشكيل الأهلي المتوقع للقمة.. قفشة وأجاى وبادجى مثلث هجومى أمام الزمالك

حسم السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى، التشكيل الذى سيخوض به مباراة الزمالك فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة من منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز، ويضم التشكيل المتوقع للأهلى فى مباراة الزمالك، كلاً من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد هانى، على معلول، آليو ديانج، حمدى فتحى، عمرو السولية، محمد مجدى "قفشة"، جونيور أجاى وآليو بادجى.

جدية وتركيز على وجوه لاعبى الأهلي بفندق الإقامة قبل ساعات من القمة..فيديو

نشرت الصفحة الرسمية لقناة الأهلي فيديو على تويتر من داخل مقر إقامة الفريق الأحمر فى معسكر مباراة القمة، والتى من المقرر أن تجمع الأهلي والزمالك فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يتصدر النادي الأهلي جدول المسابقة برصيد 56 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

الصحافة العربية تشيد بالدور المصرى فى اتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا.. الرياض تصف موقف القاهرة بالحازم ضد عبث تركيا... والبيان ترحب بالاتفاق لقطعه الطريق على تدخلات أردوغان.. وتعتبره تمهيدا لسحب الميليشيات

تصدرت ردود الأفعال ، حيال إعلان حكومة الوفاق الليبى بوقف إطلاق النار فى ليبيا والعودة للحل السياسى، مانشيتات الصحافة الخليجية والعربية التى رحبت بالقرار مشيدة بالدور المصرى الذى يقف بالمرصاد ضد عبث تركيا فى الأراضى الليبية، وذلك بالتوازى مع ردود الفعل الرسمية الحكومية على المستوى الدولى والتى أشادت أيضا بالخطوة الليبية.