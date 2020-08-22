شكرا لقرائتكم خبر عن الأتوبيس المكيف بالقاهرة صناعة محلية ويحمل شعار "بكل فخر صنع فى مصر".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الأتوبيسات الجديدة المكيفة التى تحتفل المحافظة بتشغيلها اليوم ضمن خطوط هيئة النقل العام، هى صناعة محلية، وتحمل شعار بكل فخر صنع فى مصر، وضمن 121 أتوبيسا تعاقدت عليها المحافظة مع إحدى الشركات المحلية لتصنيعها وفقا لطبيعة الطرق بمصر.

وأضاف محافظ القاهرة خلال تفقده الأتوبيسات الجديدة التى سيتم تشغيلها، أن الأتوبيس الجديد مكيف الهواء وبه مميزات كثيرة تعمل على راحة الراكب، بالإضافة إلى أنه يعمل بالغاز الطبيعى ويحافظ على البيئة، كما أنه يأتى فى إطار خطة الدولة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى حفاظا على البيئة وتوفير استهلاك السولار والبنزين.

واحتفلت محافظة القاهرة، اليوم، بتسلم هيئة النقل العام بالقاهرة، 20 أتوبيسا جديدا مكيف الهواء، يعمل بالغاز الطبيعى، ضمن خطة الهيئة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور بأسعار مناسبة.

واصطفت الحافلات الجديدة بميدان عابدين، أمام ديوان عام محافظة القاهرة، فى أول يوم عمل لها بالهيئة بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام، وعدد كبير من قيادات محافظة القاهرة.

وتعتبر الأتوبيسات الجديدة هى أول خدمة مكيفة توفرها هيئة النقل العام، بعد تجربة الأتوبيس الكهربائى الذى يعمل ضمن خطوط الهيئة، وهذه الحافلات الجديدة ضمن 121 اتوبيس تعاقدت عليهم الهيئة لتصنيعهم محليا، ويحملون شعار بكل فخر صنع فى مصر، كما ان الهيئة تسلمت عدد من نفس الاتوبيسات العام الماضى تعمل بالغاز الطبيعى ولكنها ليست مكيفة.

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وأكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال وجه بالسعى نحو إرضاء المواطن وتحيسن الخدمات المقدمة للراكب، وفى ظل ذلك تعاقدت الهيئة لتصنيع 121 اتوبيس جديد يعمل بالغاز الطبيعى، وبالفعل تسلمنا جزء العام الماضى ومؤخرا تسلمنا عدد أخر مكيف الهواء.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر أن تعمل الاتوبيسات الجديدة على خطوط جديدة يتم وضع المسار الخاص بها، ومن المقرر أن تكون تذكرة الركوب بـ5 و10 جنيه، وتعمل الخطوط الجديدة نهاية الشهر الجارى.