- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون الخليج 365 يجري تغطية خاصة من داخل معامل التسجيل بتنسيق الجامعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغطية خاصة أجراها تليفزيون الخليج 365 حول انطلاق تنسيق الجامعات، من داخل معامل جامعتى القاهرة وعين شمس، حيث أعد التغطية محمد محسوب، وقدمتها نسرين فؤاد.
وانطلقت اليوم المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، وأتُيح تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات بالمرحلةِ الأولى من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الذي أطلقته وزارةُ التعليم العالي ومعامل الجامعات، على مدار 5 أيام، تنتهي في 26 أغُسطس الجاري.
ورصد الخليج 365 الإقبال على معامل التنسيق داخل جامعتى القاهرة وعين شمس مع الزميلان محمد صبحي ومحمود راغب الصحفيان باليوم السابع.
وذكر الزميل محمد صبحي إن وزارة التعليم العالى اتخذت العديد من الإجراءات في سبيل التسهيل على الطلاب للتسجيل من خلال طريقتين الأولى تتمثل في التسجيل من خلال الحاسب الآلى الشخصى له وهو متواجد بالمنزل أو من خلال معامل التنسيق المختلفة الموجودة بمختلف معامل الجمهورية.
وأضاف أن هناك إجراءات احترازية تتبعها الجامعات عند التسيجل مثل وجود فواصل بين الطلاب عند التسجيل.
تغطية خاصة لتليفزيون الخليج 365
وأشار إلى أنه ممنوع دخول الطلاب إلى معامل الكليات دون ارتداء الكمامة .
كانت هذه تفاصيل خبر تليفزيون الخليج 365 يجري تغطية خاصة من داخل معامل التسجيل بتنسيق الجامعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.