شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسات قطر الخيرية لتمويل الإرهاب فى العالم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إرهاب عابر للقارات، هكذا استخدم النظام القطرى مؤسسات خيرية، واستعان بها فى بسط مخططاتها التدميرية، للعبور إلى القارات السبع، لدعم وتمويل الجماعات الإرهابية حول العالم، لكن تحت غطاء العمل الخيرى وتقديم الإغاثة ويد العون للمسلمين فى العالم، وعلى مدار سنوات أصبحت المؤسسات الخيرية القطرية ذراع مستتر للنظام يمتد إلى حيث يشاء آل ثان ليعبث باستقرار البلدان العربية وحتى الأوروبية، وينشر الخراب والدمار. ونتعرف معا من خلال الإنفو جراف التالى على مؤسسات قطر الخيرية لتمويل الإرهاب فى العالم.. مؤسسة راف القطرية: تمول المتطرفين فى سوريا والسودان وليبيا ويترأسها شقيق أمير قطر وتربطها علاقات بتركيا وأنفقت 37 مليون دولار فى السودان وجهتها لجماعات الإرهاب مؤسسة الإحسان الخيرية Advertisements أدرجتها دول المقاطعة بقوائم الإرهاب وتدعم ميليشيا الحوثى فى اليمن تحت اسم الإغاثة وفى يوليو 2017 كشفت أن مؤسسات: "راف" و"عيد" و"قطر" شركاء لها في التنمية مؤسسة الشيخ عيد الخيرية: ذراع قطر الخفى فى أوروبا واتهمتها إدارة الجمعيات الخيرية بهيئة الدخل الكندية بدعم الإرهاب وفى 2016 حصلت على عقود إنشاء 335 مسجدا فى 17 دولة









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