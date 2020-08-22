سقوط ديلر الحشيش في قبضة مباحث المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالقاهرة، أحد الأشخاص، لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار، بمنطقة المرج.

كانت معلومات وتحريات المقدم حسين خيري، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، قيام عاطل مقيم بدائرة القسم بالإتجار في المواد المخدرة ويتخذ من المنطقة سكنه بدائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء محمد عبد الله، نائب المدير العام، للقبض على المتهم.

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عقب تقنين الإجراءات تمكن الرواد محمد عبد العاطي وحسام رضا ومحمد ذكي، ضباط مباحث القسم، من ضبطه حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫200 كيلو جرام، طبنجة صوت، مبلغ مالي.

وبمواجهته أمام العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة بيعها والطبنجة الصوت بقصد الدفاع.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر، مدير قطاع الشرق، والرائد كريم مطاوع، معاون الضبط، إلى النيابة العامة.