نادي القضاة: إطلاق موقع المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر أن مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أصدر بيانا بشأن تأسيس وإطلاق موقع المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع.

وذكر المستشار "رضا" في بيان صخفي، اليوم السبت: "انطلاقا من دور نادي قضاة مصر التنويري والتثقيفي لإذكاء الوعي بالمبادئ والأصول القانونية؛ بناء على تبني منهجية ومخطط يرتكز على الشمولية والتحليل والاستنتاج؛ عمل مجلس الإدارة على تعزيز روابط التنسيق المشترك مع كافة الجهات ذات الصِّلة للوصول لهذه الغاية السامية".

وأوضح: "بفضل جهود متواصلة ومستمرة على مدار أكثر من عامين تم إبرام بروتوكول رسمي مع كل من لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات ودار الإفتاء المصرية وكليات الحقوق بجامعات: القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة والجامعة البريطانية، وكذلك كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة وكلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا".

وأشار إلى أنه "نفاذا لهذا البروتوكول الهام تم تأسيس مجلة علمية قانونية محكمة إلكترونية باسم المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري وأكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي".

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وتم إنشاء موقع إلكتروني حديث، وتم إطلاقه على محركات البحث في الانترنت في شهر يونيو 2020، حيث ويمكن الدخول على موقع اللجنة من خلال الرابط الآتي: https://ijdjl.journals.ekb.eg/

ولفت المستشار "رضا" إلى أن المجلة المشار إليها تهدف إلى نشر الأبحاث القانونية التطبيقية المحكمة وفقاً للقواعد الدولية المتعارف عليها في النشر العلمي ووفقاً للقواعد التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات.

كما تأسس للمجلة مجلس علمي من أفضل فقهاء القانون ليتولى أعمال تحكيم الأبحاث قبل النشر.

وتضم هيئة تحرير المجلة نخبة من السادة القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والدولية.

ويترأس مجلس إدارة المجلة المستشار محمد عبد المحسن، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر بصفته.