استولوا على10 ملايين جنيه.. سقوط عصابة لتزوير المحررات الرسمية وانتحال صفة مواطنين خارج البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع قطاع الأحوال المدنية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع تزوير المستندات، وانتحال شخصية بعض المتوفين والمتواجدين خارج البلاد، واستغلال بيانات بطاقات الرقم القومي الخاصة، في الاستيلاء على مدخرات ومبالغ مالية وعقارات من مالكيها.

كانت معلومات وتحريات اللواء طارق الهلالي، مدير مباحث الأحوال المدنية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، أفادت بقيام 5 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المستندات وانتحال شخصية بعض المتوفين والمتواجدين خارج البلاد، واستغلال بيانات بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مدخرات ومبالغ مالية وعقارات من مالكيها "دون علمهم".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن القاهرة والجيزة تم استهدافهم وأمكن ضبط 4 من المتهمين بمحل إقامتهم ، وعُثر بداخل مساكن المتهمين على 66 خاتم لشعار الجمهورية المنسوبة لجهات حكومية مختلفة "مقلدة"، 66 ورق "كلك" يحمل بصمات لأختام شعار الجمهورية المنسوبة لجهات حكومية مختلفة "مقلدة" - جهاز حاسب آلى بمشتملاته - 3 شابلونة أختام - 2 ماسح ضوئى "إسكانر" - ماكينة طباعة كارنيهات – 2 ماكينة قطع وتغليف كارنيهات - ماكينة تخريم ضغط - 101 أكلاشيه مختلفة منسوبة للعديد من الجهات - كمية كبيرة من الأوراق المصطنعة - مبلغ 9 آلاف جنيه).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 3 وقائع بذات الأسلوب، أبرزها قيام أحد المتهمين باستخراج بطاقة رقم قومي منتحلاً بيانات (أحد الأشخاص – يعمل بالخارج) دون علمه والشروع في استخدامها، بمحاولة الاستيلاء على مبلغ 10 مليون جنيه من حسابه بأحد البنوك عن طريق إجراء تحويلان (الأول بمبلغ 8 مليون جنيه لصالح أحد المتهمين - الثاني بمبلغ 2 مليون جنيه لصالح إحدى السيدات "جارى فحص موقفها").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.