براءة 3 متهمين في واقعة التعدي على هشام جنينة بالتجمع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: قضت محكمة القاهرة الجديدة، ببراءة 3 متهمين بالتشاجر مع هشام جنينة، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول. وكانت النيابة وجهت لكل من "السيد .م"، و "أحمد. ا"، و"أشرف .ا"، تهمة التعدي بالضرب على المجني عليه هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما.

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