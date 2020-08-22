الداخلية: ضبط 41 شخصا لمخالفتهم قرار إيقاف أعمال البناء بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وما أعلنته الوزارة من التصدي بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 41 شخصاً لمخالفتهم القرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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