في 3 أيام.. شرطة التعمير تغلق شقق ومنشآت مخالفة وإزالة 212 حالة تعدي فورية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وكذا ضبط المتعدين على المال العام.

و أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة لضبط كافة أشكال الخروج على القانون بمختلف المدن العمرانية الجديدة بالتنسيق مع المختصين بأجهزة تلك المدن خلال الفترة من 16/8 حتى 18/8/2020 عن ضبط العديد من القضايا، والمخالفات من بينها تأمين إزالة 94 حالة تعدى متنوعة ، الغاء تخصيص وسحب وحدة، غلق وتشميع 136 وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص.

كما تم إيقاف 203 أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص، وضبط 82 مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص، و90 مخالفة مباني، ازالة ورفع (212) مخالفة فورية وضبط (19) مخالفة مرورية متنوعة، و 12 واقعة فض أختام، وتأمين إزالة ورفع 171 مخالفة إشغالات متنوعة.

كما ضبط 35 واقعة تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجاري وإداري، (42) مخالفات بيئة ونظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام، (39) بائع جائل، وعدم حمل شهادة صحية، (11 قضية استئناف أعمال - 20 قضية سرقة تيار كهربائي ومياه عمومية ورفع عدادات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حده.