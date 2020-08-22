"الأمن العام": ضبط 192 قطعة سلاح ناري و293 تاجر مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 192 قطعة سلاح ناري، 293 قضية مخدرات، وتنفيذ 85939 حكم قضائي متنوع.

كما ضبط خلال 24 ساعة الأخيرة على مستوى الجمهورية، تشكيلين عصابيين ضما 7 متهمين، ارتكبوا 8 حوادث متنوعة، و20 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، و453 دراجة نارية مخالفة، إعادة 8 دراجات نارية، وضبط 29927 مخالفة مرورية وفحص 115 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.