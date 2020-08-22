أخبار مصر | تطبيق منظومة الـ"GBS" على 1000 أتوبيس نقل عام في القاهرة

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تطبيق منظومة الـ"GBS" على 1000 أتوبيس نقل عام في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة، تركيب منظومة كاميرات المراقبة على العديد من جراجات الهيئة، كما تم إدخال منظومة G.B.S على عدد ١٠٠٠ أتوبيس، وتم طرح مناقصة لتطبيق المنظومة على ١٠٠٠ أتوبيس آخر.

وقال رزق علي، رئيس الهيئة، اليوم السبت خلال احتفالية محافظة القاهرة، بتشغيل ٢٠ أتوبيسًا مكيفًا تعمل بالغاز الطبيعي، إن الهيئة تقوم بالتعاون مع الإنتاج الحربي بتجربة أتوبيس، يعمل بالكهرباء ومكيف الهواء للعمل بأسطول الهيئة.

وأكد رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه تم تحويل أتوبيس يعمل بالسولار للعمل بالغاز كتجربة، على أن يتم تطبيق هذا التحويل على باقي أتوبيسات الهيئة العاملة بالسولار، والذي سيوفر حوالي ١٠ آلاف جنيه شهريا للأتوبيس الواحد، مشيرا إلى أنه تم في العامين الماضيين التعاقد على شراء ١٦١ أتوبيسا تعمل بالغاز، منهم ٨٥ أتوبيسا مكيف الهواء ومجهز لذوي الإعاقة.

كما تم دخول ٨٦ أتوبيسا الخدمة، منهم ٢٠ أتوبيسا مكيف الهواء.