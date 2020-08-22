أخبار مصر | تعرف على خطوط سير الـ20 أتوبيسا مكيفا التي تم تشغيلها بالقاهرة اليوم (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على خطوط سير الـ20 أتوبيسا مكيفا التي تم تشغيلها بالقاهرة اليوم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، تشغيل الأتوبيسات الجديدة على خطين رئيسيين، الخط الأول ويعمل به 10 أتوبيسات، ويبلغ طول الخط ٣٨ كم ويوجه لخدمة (النزهة الجديدة - الألف مسكن - ميدان الحجاز - السبع عمارات - عزبة الهجانة - الجامعة الأمريكية).

والخط الثاني، ويعمل به 10 أتوبيسات، ويبلغ طول الخط ٣٨ كم ويوجه لخدمة مناطق (الأميرية- المطرية - السبع عمارات - عباس العقاد- التبة - الجامعة الأمريكية).

وأضاف رئيس الهيئة، خلال احتفالية محافظة القاهرة، اليوم السبت، بتشغيل ٢٠ أتوبيسا مكيفا، تعمل بالغاز الطبيعي، أن الأتوبيس الذي يتكون من 33 مقعدا، وبه أماكن لوضع الحقائب، سوف يوفر أكثر من نصف سعر الوقود الذي يستهلكه الأتوبيس العادي.

وكما يتمتع الأتوبيس، بخاصية القدرة على الانخفاض والارتفاع، ليتمكن الركاب من صعوده بكل سهولة، بالإضافة إلى أنه مزود برامب لتسهيل صعود ذوي الاحتياجات الخاصة إليه بالكرسي المتحرك.