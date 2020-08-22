أخبار مصر | "التعليم" تضبط طالبة تداولت امتحان العربي للشهادة الثانوية دور ثان

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "التعليم" تضبط طالبة تداولت امتحان العربي للشهادة الثانوية دور ثان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم من رصد حالة غش واحدة باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة بعد مرور (30) دقيقة من بدء الامتحان، وذلك بلجنة مدرسة دكتور أحمد زويل الإعدادية بنات التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة، حيث تم ضبط الطالبة: (ي.ي.س) عقب قيامها باستخدام جهاز الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة اللغة العربية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

وكشفت غرفة عمليات الثانوية العامة أنها لم تستقبل أي مشكلة خاصة بامتحان الدور الثاني اليوم طلاب الشهادة الثانوية.

وقال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة في تصريح خاص أن امتحان اللغة العربية يسير بشكل طبيعي حتي الآن ولَم ترصد الغرفة أي مشاكل.

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وكانت قد انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من استعدادات امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني) للعام الدراسي 20192020، والتي انطلقت اليوم السبت الموافق 22 أغسطس 2020.

وأكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على جاهزية لجان الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة، حيث بدأت اليوم الخميس غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة في الاطمئنان على تسليم اللجان للسادة رؤساء اللجان.

ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلي (110900) طالبطالبة، وعدد لجان السير إلي (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني.

وشدد الدكتور رضا حجازي على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.