أخبار مصر | سفير مصر ببيروت: استمرار الدعم المصري للبنان الشقيق لعبورها أزمتها الحالية

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سفير مصر ببيروت: استمرار الدعم المصري للبنان الشقيق لعبورها أزمتها الحالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم الكيميائي عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وأمين عام الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، زيارته للبنان ، وذلك عقب تقديم الدعم المادي والمعنوي ومؤازرة الاتحاد العمالي اللبناني من قيادات الاتحادات المهنية للكيماويات والمناجم والمحاجر والبترول في دول مصر والأردن ، وتونس، والجزائر، والعراق، والكويت، وسوريا، والبحرين، والمغرب ، وفلسطين، وليبيا، والسودان، ولبنان ، واليمن، نظرا لما يمر به لبنان من أحداث مؤسفة جراء انفجار مرفأ بيروت.

وفي ختام الزيارة التقى السفير ياسر علوى سفير مصر في بيروت، الكيميائى عماد حمدى، مؤكدا استمرار الدعم وتقديم المساعدات من مصر قيادة وحكومة وشعباً للبنان الشقيق لعبورها أزمتها الحالية.

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وقدم الأمين العام للاتحاد العربي للسفير درع الاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات، كما قدم الدرع للملحق العمالى شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت.