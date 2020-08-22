أخبار مصر | القوى العاملة: صرف 2 مليون جنيه رعاية اجتماية للعمالة غير المنتظمة بالسويس

وأوضح الوزير أن المديرية صرف مليونين و335 ألف جنيه لـ 2335 عاملا، "منحة عيد العمال والفطر للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالإدارة المختصة كرعاية اجتماعية.

وقال حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقرير إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضي للوزير، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 35 شكوى فردية تم تحويل 4 منها للمحكمة العمالية، و29 شكوى تحت البحث والدراسة ، وتم تسوية شكوتين، كما تم بحث وتسوية 6 شكاوى وردت عبر بوابة الشكاوي الإلكترونية.

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وأشار مدير المديرية إلي أنه تم التفتيش على 120 منشأة، وتم تحرير 9 محاضر لمنشآت مخالفة، والتفتيش على 6 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية وتحريراً محضر منشأة مخالفة.