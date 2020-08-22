أخبار مصر | هيئة النقل تعلن تحول أسطولها إلى غاز طبيعي خلال عامين

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر هيئة النقل تعلن تحول أسطولها إلى غاز طبيعي خلال عامين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، أن خطة الهيئة تعمل على توفير كافة سبل الراحة لمواطني القاهرة الكبرى من خلال أوتوبيسات تكون صديقة للبيئة.

وأضاف "رزق" في تصريح خاص إلى بوابة الخليج 365، أننا نعمل على محورين حاليًا، الأول أن تكون أوتوبيسات النقل العام تعمل بالغاز الطبيعي، والثاني بالكهرباء.

وأوضح "رئيس هيئة النقل العام" اليوم تم إدخال 20 أوتوبيس جديذًا يعملون بالغاز الطييعي، ليكونوا 85 أوتوبيس حتى الآن، منوهًا بأن نهاية العام سيكون لدينا 150 أوتوبيس بالإضافة إلى أثنين يعملون بالكهرباء.

وأكد سيكون اسطول هيئة النقل العام بالكامل يتحول من سولار إلى غاز طبيعي خلال العامين القادمين بناءً على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

تشغيل 3 خطوط جديدة تعمل بالمكيف والغاز الطبيعي "تعرف على خطوط السير"

وأعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة، عن 3 خطوط جديدة تنضم لاسطول النقل العام نهاية شهر أغسطس الجاري.

وتعمل الأتوبيسات الجديدة بالغاز الطبيعي وتحتوي على مكيف هواء، ويأتي ذلك ضمن مخطات الدولة لتحسين آداء خدمة المنقل المُقدمة للمواطنين.

ويبلغ سعر التذكرة لهذه الخطوط 5 جنيه لنصف الخط و10 جنيهات للرحلة كاملة أو أزيد من نصف الخط.

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ونعرض لكم أماكن الركوب وخطوط السير الجديدة:-

الخط الأول: "النزهة الجديدة – الجامعة الأمريكية":-

- يبدأ من النزهة الجديد- شارع جسر السويس -الألف مسكن -شارع فريد سميكة -ميدان الحجاز -شارع النزهة -ميدان السبع عمارات -شارع عمر بن الخطاب -شارع الثورة- طريق القاهرة السويس- عزبة الهجانة- الطريق الدائرى- ظهراء مدينة نصر- كوبرى المشير- شارع التسعين -ينتهى بالجامعة الأمريكية”، ويعود في نفس المسار.

الخط الثانى: "مساكن بيتشو – كورنيش النيل – المنيل – بولاق الدكرور":-

- يحمل رقم 358 ويبدأ من “محطة مساكن بيتشو – شارع زهراء المعادى – طريق المعادى – نفق زهراء المعادى – شارع 306 – شارع السعودية – شارع الجزائر – ميدان العرب – شارع 77 – كوبرى شمال المعادى – شارع كورنيش النيل – شارع الروضة – شارع المنيل – شارع السراى – كوبرى الجامعة – جامعة القاهرة – شارع الدقى – شارع التحرير – شارع السودان – محطة بولاق الدكرور”.

الخط الثالث: "الاميرية – المطرية – عباس العقاد – الجامعة الأمريكية":-

- يحمل رقم 354 ويبدأ من “محطة الأميرية – شارع السواح – شارع المطرية – ميدان المطرية – شارع الحكم – شارع أبو بكر الصديق- شارع النزهة – ميدان السبع عمارات – ميدان الساعة – عباس العقاد – شارع مصطفى النحاس- التبة – شارع متولى الشعراوى- الحى العاشر – زهراء مدينة نصر- الطريق الدائرى – كوبرى المشير – شارع التسعين – الجامعة الأمريكية”.

وكانت هيئة النقل العام بالقاهرة، تسلمت 20 أتوبيسا جديدا مكيف الهواء، يعمل بالغاز الطبيعى، ضمن خطة الهيئة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور بأسعار مناسبة.