مصر | ضبط تشكيل تخصص في تزوير المستندات وانتحال شخصية بعض المتوفين

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل تخصص في تزوير المستندات وانتحال شخصية بعض المتوفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع تزوير المستندات وإنتحال شخصية بعض المتوفين والمتواجدين خارج البلاد وإستغلال بيانات بطاقات الرقم القومى الخاصة فى الإستيلاء على مدخرات ومبالغ مالية وعقارات من مالكيها.

فقد أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، قيام (5 أشخاص– لأربعة منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المستندات وإنتحال شخصية بعض المتوفين والمتواجدين خارج البلاد، وإستغلال بيانات بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مدخرات ومبالغ مالية وعقارات من مالكيها "دون علمهم".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن القاهرة والجيزة تم إستهدافهم وأمكن ضبط 4 من المتهمين بمحل إقامتهم، وعُثر بداخل مساكن المتهمين على (66 خاتم لشعار الجمهورية المنسوبة لجهات حكومية مختلفة "مقلدة" - 66 ورق "كلك" يحمل بصمات لأختام شعار الجمهورية المنسوبة لجهات حكومية مختلفة "مقلدة" - جهاز حاسب آلى بمشتملاته - 3 شابلونة أختام - 2 ماسح ضوئى "إسكانر" - ماكينة طباعة كارنيهات – 2 ماكينة قطع وتغليف كارنيهات - ماكينة تخريم ضغط - 101 أكلاشيه مختلفة منسوبة للعديد من الجهات - كمية كبيرة من الأوراق المصطنعة - مبلغ 9 آلاف جنيه)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (3) وقائع بذات الأسلوب، أبرزها قيام أحد المتهمين بإستخراج بطاقة رقم قومى منتحلًا بيانات (أحد الأشخاص – يعمل بالخارج) دون علمه والشروع فى إستخدامها، بمحاولة الإستيلاء على مبلغ 10 مليون جنيه من حسابه بأحد البنوك عن طريق إجراء تحويلان (الأول بمبلغ 8 مليون جنيه لصالح أحد المتهمين - الثانى بمبلغ 2 مليون جنيه لصالح إحدى السيدات "جارى فحص موقفها").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.