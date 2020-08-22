مصر | حملة أمنية تضبط 8 مراكز علاجية غير مرخصة لعلاج الإدمان بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حملة أمنية تضبط 8 مراكز علاجية غير مرخصة لعلاج الإدمان بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بحملة مُكبرة استهدفت عددًا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة البدرشين بالجيزة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة (إدارة العلاج الحر- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان).

وأسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف (8) مراكز لعلاج الإدمان، حيث تبين وجود المخالفات الآتية:-

عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة.

عدم تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية.

عدم وجود عقد تداول نفايات وإيصالات تسليم منتظمة.

عدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية.

عدم وجود فريق طبى.

عدم وجود غرف مجهزة طبيًا.

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عدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بمحافظة الإسماعيلية وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافهم على النحو التالى:-

ضبط (عاطليّن – لهما معلومات جنائية مسجلة) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزتهما (عدد 30 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 50 كيلو جرام، مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول، سلاح أبيض).

ضبط(عاطل) حال إستقلاله دراجة نارية بدون لوحات بدائرة مركز شرطة فايد، وبحوزته (72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7،200 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول ).

ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته (40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (950000 - تسعمائة وخمسون ألف جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.