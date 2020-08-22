مصر | جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة خلال 3 أيام

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة خلال 3 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة لضبط كافة أشكال الخروج على القانون بمختلف المدن العمرانية الجديدة بالتنسيق مع المختصين بأجهزة تلك المدن خلال الفترة من 168 حتى 1882020 عن ضبط العديد من القضايا والمخالفات من بينها الآتي:

في مجال تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من أجهزة المدن العمرانية:

تأمين إزالة (94) حالة تعدٍ متنوعة.

إلغاء تخصيص وسحب (1) وحدة.

غلق وتشميع (136) وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص.

إيقاف (203) أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص.

ضبط (82) مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص.

ضبط (90) مخالفة مبانٍ.

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إزالة ورفع (212) مخالفة فورية.

ضبط (19) مخالفة مرورية متنوعة.

ضبط (12) واقعة فض أختام.

تأمين إزالة ورفع (171) مخالفة إشغالات متنوعة.

ضبط (35) واقعة تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإدارى.

في مجال ضبط القضايا البيئية: ضبط (42) مخالفات بيئة ونظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام.

في مجال ضبط الباعة الجائلين: ضبط (39) بائع جائل، وعدم حمل شهادة صحية.

في مجال الأمن العام: ضبط (11 قضية استئناف أعمال - 20 قضية سرقة تيار كهربائى ومياه عمومية ورفع عدادات).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حده.