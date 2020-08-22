مصر | ضبط 2611 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 2611 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (2611) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(781) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(100) مخالفة السير بدون تراخيص.

(9) دراجات نارية مخالفة.

(30) مخالفة موقف عشوائى.

(19) مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بمحافظة الإسماعيلية وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافهم على النحو التالى:-

ضبط (عاطليّن – لهما معلومات جنائية مسجلة) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزتهما (عدد 30 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 50 كيلو جرام، مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول، سلاح أبيض).

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ضبط(عاطل) حال إستقلاله دراجة نارية بدون لوحات بدائرة مركز شرطة فايد، وبحوزته (72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7،200 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول ).

ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية).. حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته (40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (950000 - تسعمائة وخمسون ألف جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.