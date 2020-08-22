مصر | الإدارة العامة للجوازات تواصل تفعيلها إجراءات التسهيل على المواطنين (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الإدارة العامة للجوازات تواصل تفعيلها إجراءات التسهيل على المواطنين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

حيث قامت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية بإستقبال عددًا من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى إستخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تضمن سلامة المواطنين والعاملين بتلك المواقع.

وتؤكد الوزارة على إستمرار إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط تشكيلًا عصابيًا ضم 3 أشخاص ( سائق – عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الإسكندرية) تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش ورصد محاولتهم إعادة تدويره، لزيادة كمياته وتحقيق عائد مادي كبير متخذين من دائرة مركز شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، أمكن ضبطهم حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة كفر الدوار وبحوزتهم الآتي:

عدد (10) طرب لمخدر الحشيش وزنت (1) كيلو جرام.

جوال به كمية من مخدر الحشيش المخلوط بمسحوق الحنة ومواد آخرى معد للكبس والتغليف تزن (15) كيلو جرام.

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عدد (246) قرص مؤثر لعقاقير ( كلوزابكسى – باركينول – أبتريل ).

مكبس مكون من أربعة قطع عبارة عن ( إسطمبة – قطعة خشبية – قالب – يد خشبية ).

كيس بداخله لبان المر ( لبان دكر ) لفافة بلاستيك شفافة تستخدم فى تغليف المخدر.

مبلغ مالي.

عدد (2) هاتف محمول.

ميزان.

وبمواجتهم بنشاطهم الإجرامي اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار واستخدامهم للأدوات والخامات في عمليات التصنيع والمبلغ النقدي من متحصلات البيع وإستخدامهم للسيارة والهواتف المحمولة في الترويج للمواد المخدرة على عملائهم.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (800000 – ثمانمائة ألف جنيه تقريبًا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.