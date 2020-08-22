مصر | ضبط 293 قضية مخدرات وتنفيذ 85939 حكما قضائيا

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 293 قضية مخدرات وتنفيذ 85939 حكما قضائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (192 سلاح نارى، بحوزة 169 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(19) بندقية آلية.

بندقية رصاص.

(35) بندقية خرطوش.

(14) طبنجة.

(123) فرد محلى.

(1165) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

ضبط (245) قطعة سلاح أبيض.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (85939) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(366) حكم جناية.

(25674) حكم حبس جزئى.

(4739) حكم حبس مستأنف.

(43472) حكم غرامة.

(11688) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (7) متهمين، إرتكبوا (8) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (293) قضية مخدرات بحوزة (310) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 15،304 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (15،525 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (2،758 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1،486 كيلو جرام).

كمية من البودرة المخدرة وزنت (72 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (50 جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 3،180 كيلو جرام)

كمية من مخدر الفودو وزنت (2،175 كيلو جرام).

عدد (9286) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (67) متهمين.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (20) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (453) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة الركبات المبلغ بسرقتها: إعادة عدد (8 دراجات نارية).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (29927) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (115) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (7) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.