مصر | ضبط عاطلين بحوزتهما 5 كيلو من مخدر البانجو بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين بحوزتهما 5 كيلو من مخدر البانجو بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مديرية أمن الدقهلية من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدر البانجو وسلاح ناري.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام ( عاطلان - مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر – لهما معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة وإتخاذهما من منطقة الزراعات بدائرة مركز شرطة ميت غمر مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما (بندقية آلية، وعدد 6 طلقات نارية من ذات العيار، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 5 كيلو).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى سياق أخر... تمكنت الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المدعمة خارج البلاد والتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

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وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام (مالك إحدى شركات المستلزمات الطبية، الكائنة بمحافظة الإسكندرية) بطلب إرسال من مقر الشركة بالمنطقة الحرة بالعامرية (جمرك الإسكندرية) إلى (جمرك السويس) مشموله (مستلزمات طبية) لشحنها إلى إحدى الدول العربية وأن داخل المشمول (أدوية مُدعمة) قامت الشركة المذكورة بتجميعها خلال الآونة الأخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية بمشاركة الجهات المختصة لفحص مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط ( عدد 18502 قرص دوائى مختلفة المنشأ – عدد 1374 شداد عظام مختلفة الأحجام وملحقاتها ) بقصد الإضرار بالإقتصاد القومى والتهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

كما أكدت التحريات قيام (مالك الشركات المشار إليها وشركائه) بإرسال عدد (2) طلب إلى جمرك السويس بذات المشمول (مستلزمات طبية) وتم إيداع المشمول بمخازن جمارك السويس لحين إستيفاء أصحاب الشأن باقى إجراءات تصدير المشمول وتحديد واجهتهما وأن طلبى الإرسال بهما أصناف مخالفة لما هو وارد بالمستندات.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية بمشاركة الجهات المختصة لفحص مشمول طلبى الإرسال أسفرت أعمالها عن ضبط ( عدد 41400 قرص دوائى مختلفة الأصناف – عدد 1940 إبرة حياكة طبية مختلفة الأنواع والأحجام - 45 إستاند خاص بها ).

وقدرت القيمة والرسوم والغرامات والتعويض الجمركى لطلبات الإرسال المشار إليها بمبلغ (2،127،644 إثنان مليون ومائة سبعة وعشرون ألف وستمائة أربعة وأربعون جنيهًا مصريًا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.