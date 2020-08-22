مصر | تركيب كمرات عرضية لكوبري الدوران لخدمة "مدينتي والشروق"

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيب كمرات عرضية لكوبري الدوران لخدمة "مدينتي والشروق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إتخذت الإدارة العامة للمرور الإجراءات اللازمة بتعيين الخدمات المرورية لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وذلك بشأن قيام إحدى الشركات بأعمال إنشاء كوبرى دوران علوى على طريق القاهرة-السويس الصحراوي "لخدمة القادم من القاهرة للدوران والعودة اتجاه القاهرة مرة أخرى" أمام مدخل مدينة الشروق 2 بالكيلو 38 لخدمة مدن "مدينتىالشروق" وذلك لرفع وتركيب 20 كمرة خرسانية.

على أن تكون مراحل تنفيذ العمل يوميًا وعلى مدار أربعة أيام إبتداءً من يوم الجمعة 2182020 من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً.

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تمكنت الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المدعمة خارج البلاد والتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام (مالك إحدى شركات المستلزمات الطبية، الكائنة بمحافظة الإسكندرية) بطلب إرسال من مقر الشركة بالمنطقة الحرة بالعامرية (جمرك الإسكندرية) إلى (جمرك السويس) مشموله (مستلزمات طبية) لشحنها إلى إحدى الدول العربية وأن داخل المشمول (أدوية مُدعمة) قامت الشركة المذكورة بتجميعها خلال الآونة الأخيرة.

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وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية بمشاركة الجهات المختصة لفحص مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط ( عدد 18502 قرص دوائى مختلفة المنشأ – عدد 1374 شداد عظام مختلفة الأحجام وملحقاتها ) بقصد الإضرار بالإقتصاد القومى والتهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

كما أكدت التحريات قيام (مالك الشركات المشار إليها وشركائه) بإرسال عدد (2) طلب إلى جمرك السويس بذات المشمول (مستلزمات طبية) وتم إيداع المشمول بمخازن جمارك السويس لحين إستيفاء أصحاب الشأن باقى إجراءات تصدير المشمول وتحديد واجهتهما وأن طلبى الإرسال بهما أصناف مخالفة لما هو وارد بالمستندات.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية بمشاركة الجهات المختصة لفحص مشمول طلبى الإرسال أسفرت أعمالها عن ضبط ( عدد 41400 قرص دوائى مختلفة الأصناف – عدد 1940 إبرة حياكة طبية مختلفة الأنواع والأحجام - 45 إستاند خاص بها ).

وقدرت القيمة والرسوم والغرامات والتعويض الجمركى لطلبات الإرسال المشار إليها بمبلغ (2،127،644 إثنان مليون ومائة سبعة وعشرون ألف وستمائة أربعة وأربعون جنيهًا مصريًا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.