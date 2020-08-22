مصر | بلاغ للنائب العام يطالب بعزل وزيرة البيئة لتقصيرها في حماية الحيونات 

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بلاغ للنائب العام يطالب بعزل وزيرة البيئة لتقصيرها في حماية الحيونات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم أيمن محفوظ المحامي ببلاغ النائب العام المستشار حمادة الصاوي يطالب فيه بعزل وزيرة البيئة لتقصير الوزاره في حماية الحيونات وانتشار ظاهره تعذيبهم وقتلهم بلا رحمة، وذلك من خلال صمت الوزارة عن مهام عملها نحو حماية الحيونات وعدم ملاحقه قتلهة ومعذبي الحيوانات ولا حتى بأي إجراءات لتوعية للمواطنين.

وبدأ أيمن محفوظ المحامي بلاغه بأن وزارة البيئة هي المسؤولة عن الشؤون البيئية في مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 275 لسنة 1997، وعملها تنفيذ السياسات البيئية في مصر وطبقا لنص المادة 45 من الدستور بإلزام الدولة المتمثلة بوزاره البيئة بالرفق بالحيوان، ونص المادة 357 عقوبات والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات ونصت على ذلك بعقوبة الحبس والغرامة.

واستنكر المحامي، بأن أغلب الأحوال لا يقدم للمحاكمة الجناة القتلة والمعذبين للحيوانات وهذا ما اعتبره تقصيرا من وزارة البيئه في أداء مهامها.

Advertisements

وأضاف محفوظ ببلاغه: "وبما أن وزارة البيئة هي المسئولة عن حماية الحيونات بقوة القانون، فلم تقم الوزارة بأي عمل من واجبات وظيفتها التي أقرها القانون حيث ان حمايه الحيونات والرفق بهم والدفاع عن حق المجتمع في توازن بيئي يضمن الفطره التي فطر الله عليها الكون، فلم نجد اي دور للملاحقه المعتدين علي الحيونات سواء باجراءت قضائيه او حتي توعيه المواطن بان تعذيب الحيوان بانه مجرم ويتنافي مع الرحمه المتطلبه شرعا وقانونا".

واستطرد محفوظ ببلاغه: "أن ذلك التصرف يعد إخلالا بواجبات الوظيفه العامه التي انشئت من اجلها وزاره البيئه وحدد القانون طبقا لنص الماده 124عقوبات وكل موظف امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس والعزل من الوظيفة".

وأضاف ببلاغه: "أن البشر لهم السنه يتحدثون بها عن الامهم وقنوات وجمعيات واحزاب يدافعون عن البشر. اما الحيونات لا سبيل لها الا استجداء الرحمه من البشر الموكول بهم حمايه حقوق الحيونات، فعلي وزراه البيئه ان تبذل قصاري جهدها نحو حمايه حقوق الحيونات والرفق بهم. وملاحقه المعذبين للحيوان وتفعيل القوانين ضد المخالفين والا تكون وزيره البيئه تقع تحت تاثيم القانون وتستحق عقوبه الحبس والعزل".

وطالب محفوظ في ختام بلاغه المرسل إلكترونيا بتطبيق القانون واتخاذ اللازم قانونا ضد وزير البيئة لتقصيرها في عملها لأن السكوت على تعذيب الحيوان سوف يعود بالسلب علي المجتمع ويشجع انتشار جرائم العنف ضد البشر في مراحل لاحقه".