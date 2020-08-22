شكرا لقرائتكم خبر عن أملاك دولة.. إزالة 13 مخالفة بناء في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت الوحدات المحلية بمراكز سمالوط والمنيا وابوقرقاص ودير مواس بالمنيا، 13 مخالفة تعدٍ متنوعة منها 5 مخالفات تعدي على الرقعة الزراعية لمساحة 2 قيراط و17 سهمًا، بمركزي سمالوط والمنيا، و8 مخالفات تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة لمساحة 890 مترًا بمراكز سمالوط وأبوقرقاص ودير مواس.

وتحررت محاضر وتولت النيابة العامة التصرف.

وشدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على سرعة التدخل السريع لإزالة أي مخالفات في المهد وإحالة المخالفين للنيابة العامة والعسكرية لمعاقبتهم قانونًا، محذرًا من التراخي في العمل.