شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس على عبدالستار، رئيس مدينة بنها، امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة.

وتفقد المحافظ لجان مدرسة بنها الثانوية العسكرية للبنين، للتأكد من جاهزيتها والتزامها باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من التعقيم والتطهير والرش لمجابهة جائحة كورونا.

وأكد المحافظ على مسئولى التربية والتعليم بضرورة التزام الطلاب والطالبات بارتداء الكمامات مع الحفاظ على المسافات الآمنة داخل اللجان وخارجها، بالإضافة إلى توفير جميع سبل الراحة للمراقبين لأداء الامتحانات على الوجه الأكمل.

واطمأن المحافظ على وصول أسئلة الامتحانات وحسن تأمين اللجان، وكلف الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم جميع أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان، عقب كل امتحان.