مصرع شخص وإصابة 23 آخرين في 3 حوادث تصادم وانقلاب بالمنيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 23 آخرون في 3 حوادث تصادم بطرق المنيا .
تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بمصرع شخص وإصابة 23 آخرين في 3 حوادث انقلاب وتصادم بطرق المنيا، بينها انقلاب السيارة رقم 1562 ن. ع. ا ربع نقل نتيجة اختلال عجلة القيادة أثناء الدوران، ما تسبب في إصابة 21 شخصا جميعهم مقيمون بقرية جوادة التابعة لمجلس قروي أبوان بمركز مطاي، ومصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة بطريق المحور أمام نزلة داوود بمركز سمالوط، وإصابة شخص في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الزراعي أمام مدخل ملوي .
تم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفيات العامة، وتحررت محاضر بالمخالفات الثلاث وتولت النيابة العامة التصرف.
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