شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 50 مليون جنيه.. المنوفية تبدأ رفع مقلب قمامة منوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، أن العمل جارٍ على قدم وساق لرفع تراكمات القمامة بجبل منوف «مقلب منوف العمومي»، والذي يعد أكبر مقالب القمامة على مستوى الجمهورية بتكلفة تقدر (50 مليون جنيه)، مشيرًا إلى رفع ما يقرب من 20 ألف طن قمامة منذ بدء العمل بالمقلب ولمدة 4 أيام.

يأتي هذا في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة خلال عام 2020 ورفع تراكمات القمامة بـ6 مقالب عمومية بنطاق المحافظة.

وأوضح محافظ المنوفية في بيان، السبت، أن رفع تراكمات القمامة بمقلب منوف يعد حلم أهالى مدينة منوف منذ أعوام سابقة، مؤكداً بأن المحافظة ستشهد طفرة في قطاع النظافة وتحسين البيئة، وذكر أن عملية إزالة المقلب تهدف إلى الحفاظ على البيئة عن طريق الحد من انبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة من احتراق المخلفات والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم فضلا عن الحفاظ على المظهر الحضاري.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق وأعطى إشارة البدء في رفع أعمال تراكمات القمامة بمقلب منوف العمومي، وشدد على سرعة الإنتهاء من المقلب خلال شهرين منذ بدء التنفيذ خلال زيارته لمتابعة الأعمال بالمقلب، مؤكدًا أنه سيتم تطوير المقلب عقب الإنتهاء منه وتطوير خطوط الفرز القديمة، كما وجه رئيس مركز ومدينة منوف بوضع خطة مناسبة لتوفير نقطة مناولة لخدمة منوف وسرس الليان لتجميع القمامة ونقلها للمدفن الصحي بالسادات أولاً بأول.