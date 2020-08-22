شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تتابع سير عملية امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، اليوم، السبت، امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في ١٠ لجان بالعشر إدارات التعليمية على مستوى المحافظة، حيث تم تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم وإتمام كافة التجهيزات بهم مسبقًا.

وأكدت المحافظ على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب والمشرفين على العملية الامتحانية، وكذا ضرورة ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي والالتزام بكافة اللوائح المُنظمة لأعمال الامتحانات ومتابعة سيرها لحظة بلحظة.

من جانبه، أوضح عادل عثمان، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أن ٧٠ طالبًا وطالبة يؤدون امتحان اللغة العربية، اليوم، مؤكدًا أن مديرية التربية والتعليم قد أنهت كافة الاستعدادات، حيث من المقرر أن يؤدي امتحانات الدور الثاني ٩٦٠ طالبًا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية.