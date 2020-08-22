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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 معامل للتنسيق الإلكتروني بجامعة بنها تستقبل طلاب الثانوية لتسجيل رغباتهم (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة بنها، اليوم، إقبالا جيدا من طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، لإجراء التنسيق الإلكترونى بالمرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 2020 / 2021 لتسجيل رغبات التحاقهم بالكليات المختلفة.
وقال الدكتور حسين المغربى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تم فتح 4 معامل مركزية للحاسب الآلي وتجهيزها بأحدث الأجهزة لاستيعاب جميع الطلاب المتقدمين وتسجيل رغباتهم إلكترونيا وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة لهم.
وأضاف «المغربى» أن المعامل تم توزيعها في أماكن مختلفة وفقا لتواجد كليات الجامعة والتوزيع الجغرافى للمحافظة، وتم تخصيص معامل بكلية الزراعة بمشتهر في طوخ، وكليتي التجارة والآداب بمجمع الكليات ببنها، والهندسة بشبرا.
وأكد نائب رئيس الجامعة توفير أماكن استراحة للطلاب وأولياء أمورهم، وكذلك وضع خطة احترازية والتأكيد على ارتداء الكمامات وتعقيم المعامل وتنظيم عملية الدخول وتسجيل الرغبات لضمان سلامة الجميع.
من جانبه، أكد الدكتور على سعد، المشرف على التنسيق الإلكتروني بالجامعة، أنه تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات لتنظيم عملية الدخول وتسجيل الرغبات فضلا عن زيادة أعداد أجهزة الحاسب الآلي داخل المعامل لتخفيف الزحام، بالإضافة إلى تواجد طاقم فني مدرب لإدخال البيانات بكل معمل وحل المشاكل التي تواجه الطلاب.
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