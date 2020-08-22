شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة تعود بعد غلق 5 أشهر.. حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل زوارها بـ10 ولادات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعود الحياة من جديد إلى حديقة حيوان النزهة في الإسكندرية، بعد غلق دام 5 شهور اتساقاً مع إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إلا أنه بعد قرار إعادة الفتح التدريجي لحدائق الحيوان على مستوى الجمهورية والمتنزهات بنصف الكثافة العددية للزائرين، تستقبل حديقة الإسكندرية زوارها، الاثنين المقبل، بإجراءات احترازية وضوابط وقائية مشددة للحفاظ على الصحة العامة.

وقالت الدكتورة نبيله وليم عزيز، مدير عام الحديقة، إن الحديقة تشهد حالة استنفار تام لاستقبال الزائرين، الاثنين المقبل، حيث يتم السماح بدخول 50% فقط من الكثافة العددية وإلزام المواطنين الراغبين في الدخول بارتداء القناع الطبى (الكمامة)، وكذا أفراد الأمن على البوابات والموظفين والعاملين ومشرفى بيوت الحيوانات حفاظ على الصحة العامة، بالإضافة إلى توفير 3 كواشف حرارية لقياس درجة حرارة الزائر قبل الدخول.

وناشدت «نبيلة»، الزائرين مساعدة أفراد الأمن والعاملين على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية باعتباره الدور المنوط به حتى يتم الخروج من الأزمة العالمية بسلام.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من تعقيم وتطهير كافة ارجاء الحديقة وبيوت الحيوانات والزواحف، لافتة إلى أن الحديقة تستقبل زوارها بعد فترة الغياب الكبيرة بـ10 ولادات جديدة من ابوعقل الأسد الإفريقي والقرد الحبشى والكبش الأروى والحصان والعبلنج السودانى، تبلغ أعمارها شهور لاستقبال الزائرين بواقع 4 ولادات قرود ونسانيس عبلنج سودانى و5 كباش أروى وولادة ابو عق.

وشددت على وضع علامات التباعد الاجتماعى لتحقيق الأمان والسلامة الصحية فيما تم تعليق لافتات بالارشادات الطبية، مشيرة إلى أنه سيتم السماح بالدخول لمتحف المحنطات وبيوت الزواحف بأعداد محدودة عبارة عن 10 أفراد في كل مجموعة حتى يستنى الدخول للجميع وتحقيق للضوابط الوقائية .

ولفتت إلى أن الدكتور محمد رجائى، رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان، وعد بتوفير 2 سبع بحر لحديقة الاسكندرية، حيث كانت تفتقده الحديقة من حوالى 8 سنوات.

حديقة حيوان الاسكندرية تستقبل زوارها بـ10 ولادت جديدة الاثنين

حديقة حيوان الاسكندرية تستقبل زوارها بـ10 ولادت جديدة الاثنين

حديقة حيوان الاسكندرية تستقبل زوارها بـ10 ولادت جديدة الاثنين

حديقة حيوان الاسكندرية تستقبل زوارها بـ10 ولادت جديدة الاثنين

حديقة حيوان الاسكندرية تستقبل زوارها بـ10 ولادت جديدة الاثنين

حديقة حيوان الاسكندرية تستقبل زوارها بـ10 ولادت جديدة الاثنين

حديقة حيوان الاسكندرية تستقبل زوارها بـ10 ولادت جديدة الاثنين

حديقة حيوان الاسكندرية تستقبل زوارها بـ10 ولادت جديدة الاثنين

حديقة حيوان الاسكندرية تستقبل زوارها بـ10 ولادت جديدة الاثنين

حديقة حيوان الاسكندرية تستقبل زوارها بـ10 ولادت جديدة الاثنين

حديقة حيوان الاسكندرية تستقبل زوارها بـ10 ولادت جديدة الاثنين

حديقة حيوان الاسكندرية تستقبل زوارها بـ10 ولادت جديدة الاثنين

حديقة حيوان الاسكندرية تستقبل زوارها بـ10 ولادت جديدة الاثنين

حديقة حيوان الاسكندرية تستقبل زوارها بـ10 ولادت جديدة الاثنين