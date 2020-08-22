شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «أوقاف الإسكندرية»: جاهزون لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، إن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال المصلين في صلاة الجمعة المقبلة، تنفيذا لقرار اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، وتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بفتح المساجد الكبرى أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة بدءاً من يوم 28 أغسطس الجارى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية لمواجهة الفيروس.

وأضاف «خشبة»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن وزير الأوقاف أمد مديرية الإسكندرية بنصف طن كحول ونصف طن كلور وصابون وأدوات نظافة وكذا مساهمات من أهل الخير لتعقيم وتطهير المساجد تمهيدا لفتحها يوم الجمعة المقبل.

وأشار إلى أنه سيعقد اجتماعاً، الاثنين المقبل، مع قيادات المديرية والمتابعة ومديرو الإدارات الفرعية، للإعلان عن خطة عودة فتح المساجد يوم الجمعة وآلية العمل الدعوي والإداري في ظل جائحة كورونا، لافتاً إلى أنه سيتم فتح جميع المساجد التي يوجد بها إمام وخطيب ومقيم شعائر وعمال.

ولفت إلى تنفيذ توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والخاصة بالقيام بحملة نظافة وتعقيم واسعة تنطلق من الاثنين إلى الخميس المقبلين، استعدادا لعودة صلاة الجمعة القادمة، مؤكداً على وضع واستكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد، وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد، مشددا على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة.

وقال وكيل الوزارة إنه تقرر منع أي إجازات غير وجوبية لجميع العاملين بالمساجد من أئمة ومقيمي شعائر ومؤذنين وعمال وكذلك جميع القيادات والمفتشين في المديرية والإدارات بدءاً من غداً الأحد وحتى الجمعة المقبل من أجل الإعداد والتنظيم الجيد لصلاة الجمعة.

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