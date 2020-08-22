شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يستعرض تقريرًا عن جهود وزارة الثقافة: «استراتيجية بناء الإنسان المصري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، حول جهود الوزارة التي تمت بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة إعداد خطة متكاملة لنشر الأفكار الصحيحة، ومواجهة الآثار السلبية المترتبة على انتشار الفكر المتطرف، وذلك من خلال إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات المشتركة.

ونوه رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة بالثقافة، ودعمها لأنشطتها المختلفة، والذي يأتي ضمن استراتيجية الحكومة لبناء الإنسان المصري، مؤكدًا أن التعليم والثقافة والرياضة هي الوزارات المنوط بها تنفيذ هذه الاستراتيجية، وهناك جهود واسعة في هذه القطاعات.

وأشارت الوزيرة في مستهل التقرير إلى عدد من الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع عدد من الوزارات، ففيما يتعلق بوزارة الأوقاف فقد تم عقد مجموعة من الاجتماعات التحضيرية التي أسفرت عن إصدار سلسلة «رؤية»، التي تهدف لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة في ضوء الكتاب والسنة، واجماع العلماء، بعيدًا عن الغلو والتطرف، وتم تدشين هذه السلسلة خلال معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وأضافت الوزيرة أن السلسلة تضمنت إصدار 20 عنوانًا منها، فقه الدولة وفقه الجماعة، والحوار الثقافى بين الشرق والغرب، وحماية دور العبادة، ونعمة الماء «نحو استخدام رشيد للمياه»، وضلالات الإرهابيين وتفنيدها، وبناء الشخصية الوطنية، ومفاهيم يجب أن تصحح في السيرة النبوية، والكليات الست، ومخاطر الإلحاد، وبناء الوعي، وفي رحاب فن المقال، والإسلام يتحدث عن نفسه، وفقه بناء الدول، والأدب مع سيدنا رسول الله، وقواعد الفقه الكلية، ومفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف، وهويتنا الواقية في زمن العولمة، وفقه النوازل «فيروس كورونا نموذجًا»، والكمال والجمال في القرآن الكريم، مشيرة إلى أنه جار حاليًا العمل على ترجمة بعض هذه الاصدارات إلى اللغتين الانجليزية والفرنسية، كما أنه تم إتاحة كافة اصدارات السلسلة «On line»، وذلك ضمن مبادرة وزارة الثقافة «خليك في البيت»، إلى جانب العمل على طباعة 20 ألف نسخة من السلسلة كاملة لتوزيعها على عدد من الجهات، وذلك كتبرع من وزارة الاوقاف، بهدف تعظيم الاستفادة من محتوى هذه السلسلة.

وإنطلاقًا من سعي وزارة الثقافة لتحقيق وتأكيد مبدأ العدالة الثقافية، وحرصًا على الوصول بالمنتج الثقافي لجميع ربوع وقرى الوطن بغرض اكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، وخاصة في مجال المسرح، باعتباره أحد أهم ركائز العمل الثقافي والفني نظرًا لإحتوائه على مجالات متعددة للإبداع، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة الثقافة إلى الجهود التي تمت بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والإنتاج الحربي لشراء وتوريد عدد من المسارح المتنقلة، للاستفادة منها في تنفيذ رؤية الوزارة بهذا الإطار، مضيفة أنه جار تدريب العاملين على عملية تشغيل تلك المسارح، المقرر استلامها قريبًا.

وتناولت وزيرة الثقافة جهود التعاون والتنسيق التي تمت مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشيرة إلى أنه تم عقد لقاء مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على هامش ندوة بنك المعرفة المصري «بين الانجازات والتطلعات»، والتي نظمها المجلس الأعلى للثقافة، وتم الإشارة خلالها إلى ما شاركت به وزارة الثقافة من محتوى ثقافي وفكري وفني وإبداعي ضمن مشروع بنك المعرفة، وإتاحة هذا المحتوى بالمجان للمواطن داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما يبرز جهود الدولة في التحول الرقمي وإتاحة الخدمات المعرفية لكافة المصريين، من خلال إحدى المنصات التي تعد من أكبر قواعد البيانات التعليمية الرقمية المجانية على مستوى العالم، وذلك بهدف تطوير الوعي الجمعي للمجتمع.

ولفتت وزيرة الثقافة إلى التعاون القائم بين وزارتى الثقافة والدولة للإعلام لدعم استراتيجية الدولة الخاصة بنشر التنوير وتنمية الوعي وبناء الإنسان المصري، مشيرة إلى الاتفاق الذي تم مع وزارة الدولة للإعلام، والذي تضمن تخصيص عدد ساعات يومية لبث المواد الإبداعية التي تنتجها وزارة الثقافة بمختلف قطاعاتها، حيث تشمل حفلات موسيقية وغنائية، وأوبرات وباليهات عالمية، واحتفالات بمناسبات قومية ودينية، وصالونات ثقافية، وأمسيات شعرية، ومعارض فنية، ومتاحف، وأفلام تسجيلية، وغيرها من المواد الإبداعية التي تعبر عن الحراك الفكرى في المجتمع من خلال شبكة قنوات التليفزيون الوطني، منوهة إلى ما تم من دراسة لتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لتصوير الأعمال الإبداعية التي تنتجها وزارة الثقافة وتعرض في مختلف مواقعها بالقاهرة والمحافظات، وتقديمها عبر شاشة التليفزيون الرسمى للدولة، بما يجسد التوجهات العامة للدولة الهادفة إلى الحفاظ على منظومة القيم والأخلاق والارتقاء بالذوق العام، وذلك من خلال نشر الوعي بين جموع المواطنين، عن طريق نشر المحتوى الذي يتميز بالتنوع والتعدد الثقافي والفكري.

وفي ختام التقرير، أشارت الدكتورة إيناس عبدالدايم، إلى فوز وزارة الثقافة بمنحة مشروع «Creative Circles»، والمقدمة من مجموعة معاهد الاتحاد الأوروبي الوطنية للثقافة «EUNIC» ممثلة في معهد «جوتة»، موضحة أن هذه المنحة تعد أول حاضنة أعمال لشباب رواد الأعمال في المجالات الثقافية والإبداعية في مصر، حيث تهدف إلى تدريب الشباب على كيفية تسويق المنتج الثقافى.

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وأوضحت وزيرة الثقافة أن المشروع الفائز التي تقدمت به الوزارة كان ضمن مجموعة كبيرة من المشروعات الثقافية التي تقدمت بها عدد من المؤسسات الخاصة والحكومية، مشيرة إلى أن ملف المشروع استهدف العمل على تعزيز وتمكين وتطوير منظومة الاقتصاد الإبداعىي خاصة المتعلقة بالصناعات الثقافية والحرف التراثية، وذلك عن طريق دعم المؤسسات والأفراد خاصة الشباب أصحاب المبادرات الثقافية والإبداعية وتعتمد على تقديم محتوى علمي وتدريبي إحترافي بواسطة مجموعة من الخبراء الاكاديميين والحرفيين في مجال ريادة الاعمال، حيث يتم تبنى الاقتراحات والمبادرات ذات الأثر المجتمعى ووضعها تحت مظلة الوزارة وإتاحة الفرصة لعرض الإنتاج المميز في مختلف مواقعها، كما يسهم تنفيذ المشروع في خلق المزيد من فرص العمل التي تنعكس ايجابيًا على الدخل القومي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت الوزيرة أن المشروع يستهدف العاملين المعنيين بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية والشباب من رواد الأعمال المتخصصة إلى جانب المؤسسات والأفراد والفرق الواعدة التي تقدم منتجات وخدمات ثقافية من خلال اقامة ورش العمل الخاصة بصناعة السياسات المحفزة للصناعات الثقافية والإبداعية والتدريب على مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بها، واختبار الافكار وانتقاء المبادرات وفقًا لمعايير محددة، حيث يأتي هذا استكمالاً لمشروع الاقتصاد الإبداعي الذي نفذه المجلس الثقافي البريطاني في القاهرة في الفترة ما بين 2018 إلى 2020.

وأكدت وزيرة الثقافة أن المشروع المقدم من الوزارة حظى بإشادة مدير عام معهد «جوتة» بالقاهرة، والمدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، التي أسندت إدارة هذا المشروع إلى معهد «جوتة» بالقاهرة بصفته ممثلاً لمجموعة المعاهد القومية للثقافة بالاتحاد الأوروبي في مصر، والتي تضم 11 عضوًا، كما تم اعتبار المشروع الفائز نموذجًا لتعزيز المشاركة الثقافية المصرية الأوروبية، وبما يسهم في دفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في مصر، إلى جانب أن أهدافه تتوافق مع الاهتمام المشترك لوفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة ومجموعة معاهد الاتحاد الأوروبي الوطنية للثقافة في مصر.